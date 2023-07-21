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06:22, 21 июля 2023Экономика

Уровень внешнего долга России к ВВП упал до минимального за всю историю

ЦБ: уровень внешнего долга РФ к ВВП упал до минимального за всю историю значения в 15%

Фото: komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Уровень внешнего долга России по отношению к ВВП упал до минимального за всю историю значения в 15 процентов по итогам первого квартала 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Центробанка.

В мае было подсчитано, что задолженность перед нерезидентами по итогам прошлого года составляла 16,6 процента, что стало минимальным значением с 1993 года.

Однако по итогам первого квартала объем внешнего долга продолжил сокращаться до 15,45 процента. В денежном выражении государственный и корпоративный долг России составил 354,8 миллиарда долларов (27,35 триллиона рублей) на конце марта 2023 года.

По данным Центробанка, внешний долг страны в 2022 году упал до минимума за 15 лет. В правительстве заявили, что госдолг составляет порядка 15 процентов от ВВП и это комфортный уровень по сравнению с «недружественными странами».

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    Марина Совина
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