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18:10, 21 июля 2023Забота о себе

Названы самые раздражающие привычки партнеров в отношениях

HuffPost: плохая гигиена и курение являются самыми раздражающими привычками в отношениях

Фото: Elsa Donald / Unsplash

Плохая гигиена, курение и ворчливость названы главными привычками, которые раздражают партнеров и являются потенциальными причинами для расставания. Такой вывод следует из опроса британской компании Hammonds Furniture, пишет HuffPost.

В исследовании приняли участие две тысячи человек. В пятерку самых раздражающих повадок, помимо плохой гигиены, курения и ворчливости, вошли привычка ковыряться в носу и громко жевать или чавкать. Далее следовали храп, невыполнение домашних дел, негативные отзывы о родителях партнера, привычка шумно и навязчиво смотреть спортивные передачи и без спроса пользоваться дорогими личными вещами партнера.

Коуч по отношениям Билли Рид считает, что раздражение из-за манер поведения не должно становиться поводом для немедленного расставания. Для начала нужно поговорить с партнером и рассказать ему о своем отношении к его неприятной привычке. Чтобы это не закончилось ссорой, Рид посоветовал избегать прямой критики и обвинений.

Затем, по мнению Рида, партнерам следует вместе придумать вариант поведения, который будет приемлем для обоих. Если же один из партнеров не желает менять свои привычки, а второй не может с этим смириться, разрыв неизбежен.

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Ранее семейный психолог Наталья Наумова посоветовала побороть раздражительность из-за привычек близкого человека. По ее мнению, зачастую люди недовольны качествами своего партнера, которые на самом деле есть в них самих.

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    Екатерина Улитина
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