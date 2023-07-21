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12:45, 21 июля 2023Забота о себе

Трихолог рассказал о лечении выпадения волос во время менопаузы

Трихолог Раштон: потеря волос из-за менопаузы поддается лечению гормональными препаратами

Фото: Monkey Business Images / Shutterstock / Fotodom

Выпадение волос у женщин во время менопаузы происходит из-за снижения уровня женских гормонов в организме. Об особенностях этого состояния и способах лечения трихолог Хью Раштон рассказал изданию The Sun.

Специалист объяснил, что в период менопаузы в организме резко снижается уровень эстрогена и прогестерона, при этом уровень мужских гормонов — андрогенов — остается на прежнем уровне. По его словам, иногда это приводит к андрогенетической алопеции — облысению по мужскому типу, когда волосы выпадают с затылочной части головы.

Крайне важно понимать, что андрогены по своей природе не вредны. Они необходимы для различных функций организма, но реакция организма на них у некоторых людей может быть контрпродуктивной для здоровья волос, особенно во время менопаузы

Хью Раштонтрихолог
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Врач отметил, что потеря волос при андрогенетической алопеции хорошо поддается лечению. Он рассказал, что назначаются антиандрогенные препараты и некоторые виды заместительной гормональной терапии, которые уравновешивают воздействие андрогенов на волосяные фолликулы. Кроме того, по словам Раштона, трихолог может прописать лекарства местного действия для ускорения роста волос.

Ранее терапевт Нил Патель назвал причины, которые приводят к внезапной потере волос у женщин. По его словам, состояние может быть связано с аутоиммунным заболеванием, гормональными изменениями и другими проблемами со здоровьем.

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    Екатерина Улитина
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