ООН выразила беспокойство в связи с использованием Украиной кассетных боеприпасов

ООН отреагировала на применение Украиной кассетных боеприпасов, переданных США, сообщает РИА Новости со ссылкой на офис генсека Антониу Гутерриша.

«Мы видели эти сообщения, которые вызывают сильное беспокойство», — заявил представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

В частности, в организации выступили против их применения.

Ранее стало известно о последствиях применения кассетных боеприпасов Киевом. Отмечается, что в результате почти треть украинской территории покрыта неразорвавшимися снарядами.