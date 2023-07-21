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19:49, 21 июля 2023Мир

ООН отреагировала на применение Украиной кассетных боеприпасов

ООН выразила беспокойство в связи с использованием Украиной кассетных боеприпасов

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

ООН отреагировала на применение Украиной кассетных боеприпасов, переданных США, сообщает РИА Новости со ссылкой на офис генсека Антониу Гутерриша.

«Мы видели эти сообщения, которые вызывают сильное беспокойство», — заявил представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

В частности, в организации выступили против их применения.

Ранее стало известно о последствиях применения кассетных боеприпасов Киевом. Отмечается, что в результате почти треть украинской территории покрыта неразорвавшимися снарядами.

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    Виктория Кондратьева
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