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03:04, 21 июля 2023Среда обитания

В Гидрометцентре заявили о наступлении теплового стресса в Европе

Вильфанд спрогнозировал, что европейцы столкнутся с тепловым стрессом к 2050 году

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Тепловой стресс летом может угрожать половине жителей Европы через 27 лет, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом пишет ТАСС.

Как уточнил источник, чрезмерно высокая температура фиксируется сейчас в Италии, Греции, Турции, Испании, Франции. Как указал Вильфанд, столбики термометров будут только расти. «Происходит не только обезвоживание, но и изменение химического состава в организме человека», — спрогнозировал источник.

Так как жара круглосуточно, организм не может отдохнуть от жары. «К 2050 году половина населения Европы может столкнуться с высоким или очень высоким риском теплового стресса летом», — подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни в Европе ожидается рекордная жара из-за прихода антициклона «Цербер».

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    Марина Совина
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