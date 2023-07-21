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11:21, 21 июля 2023Интернет и СМИ

Власти Майкопа объяснили громкий хлопок над городом

Мэр Майкопа Митрофанов объяснил хлопок над городом маневрированием самолетов

Фото: Viktor Pogontsev / Russian Look / Globallookpress.com

Пользователи соцсетей 20 июля стали писать о звуке взрыва в Майкопе. Некоторые из них предположили, что рядом с городом был сбит беспилотник. Мэр Майкопа Митрофанов. Опроверг эту информацию.

«В разных микрорайонах столицы Адыгеи был слышен громкий хлопок. По информации экстренных служб, звук связан с маневрированием самолётов на территории аэродрома», — объяснил он в личном Telegram-канале.

Громкий звук появляется при переходе самолетов на сверхзвук. «Ударная волна расходится конусом от носа самолета и когда достигает уха слушателя раздается хлопок. И постепенно по мере удаления от самолета ударная волна превращается в звуковую. Именно в таком виде она доходит до нас», — объяснял это явление физик Андрей Филиченко в разговоре с изданием «RostovGazeta».

Сообщение о якобы сбитом беспилотнике не получило широкое распространение ни в СМИ, ни в соцсетях. Российские издания написали об этом лишь в контексте объяснения, которое опубликовали майкопские власти.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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