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14:20, 21 июля 2023Россия

Минобороны заявило о пресечении деятельности украинской ДРГ в ДНР

Минобороны заявило о пресечении деятельности украинской ДРГ в районе Торского в ДНР

Фото: РИА Новости

Российские военные пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что диверсанты были уничтожены в районе населенного пункта Торское в республике. Помимо этого, на краснолиманском направлении было нанесено поражение подразделениям противника в Невском, Макеевке, Новоегоровке и Райгороде Луганской народной республики (ЛНР), а также в Тернах в ДНР.

В оборонном ведомстве также отчитались об отражении трех атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Червоной Дибровы, Ковалевки и Карамазиновки в ДНР.

Ранее стало известно, что российские военные в Запорожской области ликвидировали украинскую ДРГ, состоящую из иностранных наемников.

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    Анастасия Шейкина
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