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07:31, 21 июля 2023Экономика

Большинство россиян признались в карьерных ошибках

«Работа.ру»: россияне назвали главной карьерной ошибкой страх изменений
СюжетЧетырехдневная рабочая неделя:

Фото: AlexandrMusuc / Shutterstock / Fotodom

Подавляющее большинство (83 процента) россиян признались, что совершали ошибки в карьере. Таковы результаты исследования сервиса по поиску работы и сотрудников «Работа.ру» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Самой главной из них опрошенные назвали страх изменений — боялись сменить работу, сферу деятельности или место проживания 48 процентов респондентов. Об отсутствии карьерного плана заявили 28 процентов россиян, а 27 процентов рассказали об отсутствии у них нужного образования.

Слишком долго работали на одном месте 26 процентов опрошенных, такое же количество работников не понимали, что хотят от своей карьеры. 23 процента пожаловались, что не просили повышения зарплаты, а 18 процентов не обращались к руководству с просьбой о продвижении по службе. О неудачном опыте смены работы рассказали 21 процент россиян.

Отсутствие развития профессиональных навыков назвали своей ошибкой 14 процентов респондентов, по 11 процентов упомянули об отсутствии инициативы и общения с коллегами по отрасли. А конфликты и ссоры на работе стали наименее частой ошибкой — ее совершали только 5 процентов опрошенных.

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Авторы исследования отметили, что женщины боятся карьерных изменений больше мужчин. Так, испытывали страх сменить работу или сферу деятельности 53 процента женщин и 44 процента мужчин. При этом на отсутствие карьерного плана мужчины жаловались чаще (31 и 25 процентов соответственно) и реже не знали, что хотят от своей карьеры (23 процента против 30 процентов у женщин).

Опрос сервиса проходил в июле 2023 года. В нем приняли участие более 3,2 тысячи экономически активных граждан России старше 18 лет из всех регионов страны.

Ранее совместное исследование СК «Росгосстрах» и исследовательского центра «Зарплата.ру» показало, что большинство россиян хотели бы перейти на четырехдневную рабочую неделю. При этом 90 процентов признались, что им приходилось выполнять различные задачи в нерабочие часы. Почти половина (48 процентов) сталкивались с такой необходимостью время от времени.

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