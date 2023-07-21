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09:22, 21 июля 2023Россия

В Госдуме назвали сроки рассмотрения инициативы по изменению высшего образования

Депутат Мажуга: осенью ГД может рассмотреть инициативу по изменению высшего образования

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Государственная Дума может осенью рассмотреть инициативы, связанные с изменением высшего образования в России. Такие сроки назвал депутат Александр Мажуга, его цитирует РИА Новости.

«Вероятнее всего, осенью мы рассмотрим инициативы, направленные на изменение высшего образования в России», — сказал парламентарий.

Что такое Болонская система образования?

Болонская система образования — концепция, принятая в едином учебном пространстве ведущих европейских стран, которые подписали Болонскую декларацию в 1999 году.

Болонский процесс объединяет 48 государств. Россия присоединилась к нему в 2003 году, после чего в стране начала формироваться двухуровневая система образования — бакалавриат (четыре года) и магистратура (два года). До этого в России студенты обучались только в рамках специалитета — получали диплом через пять или шесть учебных лет. Эта форма до сих пор существует при обучении по ряду направлений и в части вузов, но страны-участницы системы, как правило, приравнивают российских специалистов к бакалаврам.

Болонская система дает возможность стать бакалавром по одной специальности, а магистратуру окончить по другой. Идея в том, что это позволяет студентам комбинировать знания из различных областей и выбирать профессию на стыке освоенных специальностей.

Помимо системы «бакалавриат — магистратура» участие в Болонском процессе предполагает, что страны-участницы признают дипломы друг друга, а также обеспечивают академический обмен между преподавателями и студентами.

В июне 2022 года в Минобрнауки сообщили, что все вузы России исключили из Болонской системы образования. В ведомстве назвали недостаточным для полноценного формирования знаний и умений студентов четырехлетнее обучение в бакалавриате. Впоследствии президент страны Владимир Путин призвал вернуться к традиционной для России системе высшего образования.

В мае 2023 года глава государства подписал указ, предусматривающий реализацию пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования.

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    Анастасия Шейкина
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