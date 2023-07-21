Стало известно о попытке США отвадить африканские страны от саммита в России

FT: США пытаются отговорить африканские страны от участия в саммите «Россия — Африка»

США пытаются отговорить африканские страны от участия в саммите «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге после отказа Москвы продлить зерновую сделку. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает газета The Financial Times (FT).

Как указали собеседники издания, Соединенные Штаты вынуждают страны Африки выступить с критикой России после ее выхода из черноморской зерновой инициативы. По их словам, позиция Вашингтона вызывает обеспокоенность африканских лидеров, которые нацелены на сотрудничество в сфере безопасности и экономики как с Россией, так и с США.

Ранее участники африканской мирной миссии заявили о желании встретиться с президентом России Владимиром Путиным 28 июля на саммите в Санкт-Петербурге.

О прекращении договоренностей по черноморской зерновой инициативе стало известно 17 июля. Путин заявил, что для возвращения к соглашению необходимо выполнить российскую часть сделки.