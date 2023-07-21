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11:18, 21 июля 2023Ценности

Россиянам перечислили способы модно носить сандалии с носками

Стилист Ирина Чернышева: сандалии на массивной подошве лучше носить с носками из хлопка

Фото: Unsplash

Стилист Ирина Чернышева перечислила россиянам способы модно носить сандалии с носками. Соответствующий материал появился на сайте издания «А теперь внимание!».

По мнению эксперта, при выборе носков необходимо учитывать их цвет, принт, материал и высоту. Если обувь очень яркая или вызывающего дизайна, то не стоит надевать под нее носки, оформленные узорами.

В случае, если у сандалий массивная подошва, лучше добавить к своему образу носки из хлопка. «А вот нежные босоножки с тонкими перемычками лучше носить с капроновыми полупрозрачными вариантами, но только не с телесными», — объяснила Чернышева и отметила, что капроновые изделия удешевляют внешний вид.

Также специалист обратила внимание на образы в стиле преппи. Чернышева рекомендовала подбирать к туфлям с ремешками высокие носки или гольфы.

Ранее журналисты Сара Демпси и Дженнифер Кропф, а также основатель компании Wilton London, специализирующейся на создании средств для стирки, Сэм Уигэм раскрыли действенные способы удалить пятна с белых носков. Редакторы посоветовали предварительно обработать изделия содой и замочить их в теплой воде на несколько часов.

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    Мария Винар
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