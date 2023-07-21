Дружественная России страна отправила гуманитарную помощь Украине

Глава МИД Пакистана заявил о гуманитарной помощи Киеву, несмотря на экономические проблемы

Пакистан отправил Киеву гуманитарную помощь, несмотря на собственные экономические проблемы. Об этом решении заявил глава пакистанского МИД Билавал Бхутто-Зардари по итогам встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, сообщает Nikkei Asia.

«В знак солидарности с народом Украины и несмотря на наши собственные экономические проблемы мы отправили гуманитарную помощь», — сказал пакистанский дипломат.

При этом представитель пакистанского правительства на условиях анонимности сказал Nikkei Asia, что для властей Пакистана очень важно и сложно поддерживать баланс между поддерживаемой Западом Украиной и Россией, поскольку им нужна экономическая поддержка обеих групп.

Ранее сообщалось, что Пакистан занимает уклончивую позицию по ряду вопросов, связанных с конфликтом на Украине, препятствуя политике США. Например, перед голосованием по антироссийской резолюции в ООН американская сторона не смогла добиться поддержки от Пакистана, который воздержался на голосовании.