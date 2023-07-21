В Госдуме анонсировали новую индексацию пенсий

Депутат Бессараб: нужно позволить работающим пенсионерам зарабатывать больше

С 1 августа в России пройдет индексация пенсий для работающих пенсионеров. Повышение анонсировала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, ее цитирует URA.RU.

По словам депутата, пенсионный коэффициент составляет 123,77 рубля — это «незначительные деньги», однако в текущих условиях выплаты индексируют на сумму до трех пенсионных баллов (до 371,31 рубля). При этом большинство работающих пенсионеров получают заработную плату, которая позволяет набрать до пяти баллов, отметила Бессараб.

«Мы работаем над тем, чтобы позволить работающим пенсионерам зарабатывать больше. Мы рассматриваем возможность увеличения фиксированной части выплаты к страховой пенсии, чтобы стимулировать работающих продолжить работу после достижения пенсионного возраста. Сегодня для России это очень важно, оставить на рынке труда грамотных, квалифицированных, образованных специалистов, наставников для нового поколения специалистов», — объяснила депутат.

По словам экономиста Людмилы Ивановой-Швец, точная сумма индексации пенсий зависит от суммы отчислений в Соцфонд, а стоимость балла — от года оформления пенсии. Прибавка может составить около 370 рублей в месяц, при этом все пересчеты происходят автоматически. Помимо работающих россиян, индексация коснется граждан, которые в предыдущем месяце достигли 80-летнего возраста. Они получат удвоенную фиксированную часть пенсии, которая составляет 7567 рублей.

Ранее директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская заявила, что в России могут пересмотреть пенсионный возраст. По ее словам, аргументами для его повышения являются старение населения и сокращение рождаемости. Бессараб отметила, что таких планов у властей нет, несмотря на демографические проблемы, связанные с низкой рождаемостью. Население России еще не вступило в десятку долгожителей, поэтому предпосылок для дальнейшего повышения пенсионного возраста нет.