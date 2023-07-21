В Совфеде напомнили о позиции Путина и Шойгу по призывному возрасту

Сенатор Бондарев: Путин и Шойгу придерживались позиции по призыву в армию с 21 года

Президент России Владимир Путин и министр обороны страны Сергей Шойгу придерживаются позиции, что нижняя граница призывного возраста должна составлять 21 год. Об этом напомнил глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев в своем Telegram-канале.

«Должно быть закреплено то, о чем говорил министр обороны России Сергей Кужугетович Шойгу на коллегии и что поддержал президент России Владимир Владимирович Путин: нижняя граница призывного возраста должна составлять 21 год, верхняя — 30 лет», — пояснил сенатор.

Он добавил, что поправка о сохранении нижней границы призывного возраста на уровне 18 лет при одновременном повышении верхней границы до 30 лет в комитет Совфеда не поступала и соответственно его членами не обсуждалась. Член Совфеда также считает, что в законопроекте нужно предусмотреть право поступать на срочную службу с 18 лет только по личному желанию.

В июне Госдума приняла в первом чтении законопроект о поэтапном повышении призывного возраста. Тогда документ предусматривал повышение нижней границы призывного возраста до 21 года.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что большое число призывников хочет пойти служить именно в 18 лет. Таким образом депутат объяснил решение комитета поддержать поправку, которая устанавливает границы призывного возраста в России в промежутке с 18 до 30 лет.