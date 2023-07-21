Климатолог спрогнозировал усиление жары и ливней в России

Климатолог Терешонок: в России могут начаться сильные ливни, аномальная жара и грады

В России могут начаться сильные ливни, аномальная жара и грады из-за увеличения высоты границ между слоями атмосферы. Об этом рассказал климатолог Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное УГМС» Николай Терешонок в беседе с URA.RU.

По словам Терешонка, воздух иссушается, температура повышается, тропосфера (нижний слой атмосферы — прим.) расширяется, то есть тропопауза становится выше — это граница тропосферы со стратосферой. Следовательно, тропосфера становится выше и приближается к более южным регионам, спрогнозировал климатолог.

Специалист отметил, что следует ожидать сильные ливни и грады. Также из-за климатических изменений с проблемами столкнутся в авиаотрасли — увеличится количество зон турбулентности, и появятся опасные для самолетов облака, уточнил он.

Ранее научный сотрудник Пущинского научного центра РАН, климатолог Алексей Карнаухов сообщил, что жителям Центральной России не стоит опасаться повторения аномальной жары и природных пожаров 2010 года.