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16:11, 21 июля 2023Экономика

Набиуллина предупредила о риске валютных вкладов

Глава Банка России Набиуллина предупредила о риске вкладов в иностранной валюте

Фото: Josep Suria / Shutterstock / Fotodom

Глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина предупредила россиян о рисках при открытии валютных вкладов, передает РИА Новости.

По словам Набиуллиной, любой вклад в иностранной валюте несет определенные риски, даже если речь идет о вкладах в валюте дружественных стран. Разница между курсом покупки и курсом продажи может лишить россиян части дохода, отметила она. Из-за волатильности валют любой подобный вклад скорее похож на инвестиции, при которых невозможно предсказать курсовые колебания.

Тем россиянам, которые решили открывать валютные вклады, Набиуллина посоветовала обратить внимание на действующие в стране ограничения. Она напомнила, что, согласно законодательству, со вклада нельзя снять валюту. Деньги можно получить в рублях по курсу конвертации банка.

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Банк России наблюдает, что у россиян растет интерес ко вкладам в юанях, при этом эта практика пока составляет порядка одного процента от всех вкладов, добавила глава ЦБ.

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    Мария Черкасова
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