Набиуллина предупредила о риске валютных вкладов

Глава Банка России Набиуллина предупредила о риске вкладов в иностранной валюте

Глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина предупредила россиян о рисках при открытии валютных вкладов, передает РИА Новости.

По словам Набиуллиной, любой вклад в иностранной валюте несет определенные риски, даже если речь идет о вкладах в валюте дружественных стран. Разница между курсом покупки и курсом продажи может лишить россиян части дохода, отметила она. Из-за волатильности валют любой подобный вклад скорее похож на инвестиции, при которых невозможно предсказать курсовые колебания.

Тем россиянам, которые решили открывать валютные вклады, Набиуллина посоветовала обратить внимание на действующие в стране ограничения. Она напомнила, что, согласно законодательству, со вклада нельзя снять валюту. Деньги можно получить в рублях по курсу конвертации банка.

Банк России наблюдает, что у россиян растет интерес ко вкладам в юанях, при этом эта практика пока составляет порядка одного процента от всех вкладов, добавила глава ЦБ.

Ранее сообщалось, что россияне предпочитают открывать иностранные вклады в зарубежных банках. За 2022 год их объем превысил размер внутри страны.