Названы способы без слов намекнуть партнеру о желании заняться сексом

Сексолог Полевичок: намекнуть на желание заняться любовью можно с помощью прикосновений

Намекнуть партнеру без слов о желании заняться сексом можно с помощью легких прикосновений, считает семейный психолог и сексолог Олеся Полевичок. В беседе с «Лентой.ру» она назвала и другие способы подать сигналы любимому человеку.

По ее словам, людям, стесняющимся открыто заявлять о своем желании заняться любовью, следует дать понять об этом с помощью особых прикосновений. При этом важно не путать: речь не о прелюдии, а об этапе перед ней, обращает внимание психолог.

Партнер может, например, подойти к женщине сзади, обнять за плечи, нежно поцеловать в шею, ненавязчиво провести по рукам. Касания должны быть легкими, намекающими. Это позволит мужчине понять, насколько избранница к нему расположена и хочет ли она продолжения. Если реакция говорит о желании, то такие действия приведут к прелюдии, а затем и к сексу. Такая же практика подходит и женщинам Олеся Полевичок психолог, сексолог

Еще одним способом дать понять о своих намерениях является молчаливый флирт, продолжает собеседница «Ленты.ру». По ее словам, речь идет не о прикосновениях, а именно о зрительном контакте на расстоянии. У мужчин в арсенале чаще всего один способ — направленный искушающий взгляд. У женщины намного больше инструментов соблазнения. Это могут быть движения рукой, поглаживания волос, приоткрытый рот, облизывание губ, особенный взгляд из-под ресниц, соблазнительная улыбка.

Женщина способна даже манерой поведения пригласить к интиму. Мужчина по походке избранницы, ее позе и жестам без всяких слов и прикосновений может понять, что она готова заняться с ним сексом Олеся Полевичок психолог, сексолог

Стеснительные люди также могут воспользоваться текстовыми сообщениями как способом приглашения к близости, отмечает Полевичок. Сообщение должно быть понятным, без грубостей и без пошлых шуток. «Идите поэтапно, — советует психолог. — Сначала говорите о своих чувствах, симпатии: "Ты мне нравишься, я влюблен". Потом пишите искренний комплимент: "Ты очень обаятельная, твой запах меня манит". И в конце открыто предложите заняться любовью».

Нужно прямо сообщить человеку (неважно, мужчина или женщина) о своих желаниях, но сделать это корректно, даже если партнеры давно вместе

Психолог предупредила, что ни в коем случае нельзя сообщать о своем желании заняться сексом через третьих лиц. Также под запретом приставания, если от человека не исходит ответная положительная реакция. Полевичок объяснила, что некоторые девушки на стресс реагируют «застыванием» и не могут ничего сделать. Поэтому важно спрашивать, нравятся ли действия и можно ли продолжать.

«Будьте внимательны к партнеру, к вербальным и невербальным сигналам, которые он подает, и не стесняйтесь говорить о своих чувствах и желаниях. И тогда шансы на страстное продолжение свидания значительно вырастут!» — заверила в итоге психолог.

Ранее Олеся Полевичок рассказала о преимуществах утреннего секса. Она объяснила, что занятия любовью после пробуждения сближают партнеров.