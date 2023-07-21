Появилось видео из зала суда с задержанным экс-министром обороны ДНР Стрелковым

Появились первые кадры с экс-министром обороны ДНР Игорем Стрелковым после его задержания

Появились первые кадры с экс-министром обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорем Гиркиным (Стрелковым) после его задержания. Ролик в пятницу, 21 июля, публикует Telegram-канал SHOT.

На видео из зала заседания Мещанского суда Москвы видно, что подозреваемый спокойно сидит на скамье подсудимых в ожидании начала судебного процесса об избрании ему меры пресечения. Он ничего не говорит, не шевелится и лишь иногда моргает, глядя в одну точку перед собой.

Силовики пришли с обыском в московскую квартиру экс-министра около полудня 21 июля, рассказала его супруга Мирослава Регинская.

По данным Baza, в задержании экс-министра принимали участие сотрудники ФСБ. Они увезли его на допрос по уголовному делу об экстремизме. О том, что Стрелкову могут предъявить обвинения именно в экстремизме, позже заявил и его адвокат Александр Молохов.