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11:48, 21 июля 2023Силовые структуры

Росгвардейцы обнаружили в ДНР танк ВСУ с надписями на французском

В ДНР бойцы Росгвардии обнаружили танк ВСУ за стеной заброшенного здания

Фото: Росгвардия

Бойцы Росгвардии на окраине населенного пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР) обнаружили танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) с техническими надписями на французском языке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.
 
Предположительно, это экспортный вариант Т-64БМ для Алжира. Боевую машину замаскировали за стеной заброшенного здания под деревьями в густом кустарнике. Саперы нашли в танке более 20 танковых снарядов, шесть зарядов к системе постановки дымов «Туча» и пулемет «Утес».

Ранее Росгвардия уничтожила американскую боевую машину пехоты (БМП) Bradley с помощью дрона-камикадзе. У боевой машины сдетонировал боекомплект и восстановлению она не подлежит.

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    Варвара Митина
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