Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:16, 21 июля 2023Ценности

Регина Тодоренко показала тело в купальнике

Телеведущая Регина Тодоренко показала тело в откровенном купальнике

Фото: @reginatodorenko

Телеведущая и блогерша Регина Тодоренко поделилась фото в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

33-летняя инфлюэнсерша запечатлела себя в зеркало, повернувшись к камере боком. Для съемки знаменитость выбрала раздельный купальник оранжевого цвета, оформленный тонкими завязками.

На размещенном кадре видно, что на лице телезвезды отсутствует макияж, а свои волосы распустила.

Ранее Регина Тодоренко объяснила причину набора лишнего веса. Знаменитость, которая в данный момент отдыхает в Турции, ответила на вопросы подписчиков. Так, она заявила, что перестала заниматься спортом, вследствие чего располнела.

Что думаешь? Оцени!
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме назвали призывной возраст для срочной службы

    Apple создала аналог ChatGPT

    Нештатная ситуация сорвала вылет пассажирского самолета из Москвы

    Польша назвала провокацией совместные маневры белорусской армии и ЧВК «Вагнер»

    Уволенным россиянам дали совет по поиску нового места работы

    Регина Тодоренко показала тело в купальнике

    В Минцифры назвали сроки начала приема заявок на отсрочку для IT-специалистов

    Дрон ВСУ атаковал подстанцию железной дороги в приграничном российском регионе

    Россияне бросились скупать один вид товаров для дома

    Допустившие изнасилование зэков российские экс-тюремщики предстали перед судом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости