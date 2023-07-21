Регина Тодоренко показала тело в купальнике

Телеведущая Регина Тодоренко показала тело в откровенном купальнике

Телеведущая и блогерша Регина Тодоренко поделилась фото в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

33-летняя инфлюэнсерша запечатлела себя в зеркало, повернувшись к камере боком. Для съемки знаменитость выбрала раздельный купальник оранжевого цвета, оформленный тонкими завязками.

На размещенном кадре видно, что на лице телезвезды отсутствует макияж, а свои волосы распустила.

Ранее Регина Тодоренко объяснила причину набора лишнего веса. Знаменитость, которая в данный момент отдыхает в Турции, ответила на вопросы подписчиков. Так, она заявила, что перестала заниматься спортом, вследствие чего располнела.