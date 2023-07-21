Российская ПВО предотвратила ракетную атаку на Токмак

Российская ПВО предотвратила ракетную атаку ВСУ на город Токмак в Запорожской области

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) предотвратила ракетную атаку по Запорожской области. Об этом сообщили в оперативных службах региона, передает РИА Новости.

Уточняется, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались нанести ракетные удары по Токмаку. В небе над городом были слышны взрывы.

Ранее ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами город Токмак в Запорожской области. Попадания были зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде из населенного пункта. На это отреагировал Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, который призвал «расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия».

