В Италии заявили о почти полном отсутствии поставок украинского зерна в Африку

Министр обороны Италии: 95 процентов украинского зерна не поставляется в Африку

95 процентов вывезенного с Украины зерна не поставляется в страны Африки. С таким заявлением в интервью изданию La Stampa выступил министр обороны Италии Гуидо Крозетто.

«95 процентов украинского зерна поставляется вне африканского континента», — сказал глава оборонного ведомства.

Крозетто отметил, что отсутствие даже имевших место ранее поставок зерна приведет к росту цен, что только усугубит продовольственный кризис в Африке. «Дестабилизация этого региона представляет проблему, которая отражается на Европе», — добавил он.

Ранее Объединенный координационный центр Черноморской зерновой сделки сообщил, что больше всего украинского зерна шло в Китай, Испанию, Нидерланды, Турцию и Италию. Из тысячи судов, вышедших из украинских портов в рамках сделки, только 23 направились в беднейшие страны.