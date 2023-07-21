Захарова объяснила недопуск российского журналиста на брифинг с участием Кулебы

Захарова: российского журналиста не пустили на брифинг в Пакистане из-за страха Кулебы

Российского журналиста отказались пускать на прошедший в Пакистане брифинг с участием главы МИД Украины Дмитрия Кулебы из-за страха министра. Такое мнение выразила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает ТАСС.

По ее словам, глава украинского внешнеполитического ведомства «струсил отвечать на вопросы единственного заявленного на мероприятие российского журналиста». «Сказать-то по делу украинскому гостю нечего», — отметила Захарова. Она назвала произошедшее «очередной топорной выходкой» украинских властей.

Дипломат подчеркнула, что недопуск корреспондента не вызывает удивления, обратив внимание на непрофессиональное поведение Киева, который «ни во что не ставит журналистскую этику». Она также предупредила украинскую сторону, что ей не удастся подобным действиями ухудшить отношения между Россией и Пакистаном, которые ведут «спокойный и профессиональный диалог».