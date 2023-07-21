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16:14, 21 июля 2023Бывший СССР

Украина попросила плечо помощи у Польши в вопросе зерна

Премьер Украины Шмыгаль попросил плечо помощи у Польши в вопросе поставок зерна

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил плечо помощи у Польши в вопросе поставок украинского зерна. Об этом он написал в Telegram.

«Я хочу обратиться к нашим братьям-полякам. (...) Призываем вас не поддаваться на лозунги и популизм. (...) Призываю поляков подставить Украине плечо помощи», — говорится в публикации. Как отметил Шмыгаль, Киев, к сожалению, слышит заявления от польских партнеров, что границы Европейского союза (ЕС) для украинского зерна будут закрыты.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД и главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерию Залужному подготовить план действий для продолжения работы зернового коридора.

17 июля украинский лидер заявил, что даже без России нужно делать все, чтобы использовать черноморский коридор.

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    Кристина Есикова
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