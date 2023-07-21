Глава Севастополя объяснил громкие звуки в городе

Глава Севастополя Развожаев объяснил громкие звуки тренировкой подразделений ПВО

Громкие звуки в Севастополе связаны с тренировкой подразделений противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Вижу сообщения о громких звуках в разных районах города. Подразделения ПВО проводят тренировку. В городе все спокойно», — объяснил глава города.

Он также призвал не фотографировать и не снимать на видео работу систем ПВО в Севастополе, чтобы не помогать противнику .

Ранее силы ПВО и флот отразили атаку девяти украинских БПЛА на Севастополь. По словам Развожаева, один БПЛА был сбит над морем, еще пять подавлены силами радиоэлектронной борьбы, были уничтожены два надводных беспилотника на внешнем рейде, также еще один беспилотник был сбит в районе мыса Манганари.