Стало известно о четырех погибших из-за прорыва горячей воды в ТЦ «Времена года»

Мэр Собянин подтвердил гибель четырех человек в результате аварии в ТЦ «Времена года»

Вследствие прорыва горячей воды в торговом центре «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве погибли еще три человека. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Трагедия в торговом центре унесла жизни еще троих человек. Соболезную родным и близким. Спасатели продолжают работать», — написал он.

Ранее сообщалось, что в результате прорыва горячей воды в московском торговом центре «Времена года» погиб один человек.

До этого стало известно, что от прорыва горячей воды в московском торговом центре пострадали 70 человек. При этом отмечалось, что трое из них были госпитализированы.