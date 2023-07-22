Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:46, 22 июля 2023Мир

Аксенов заявил о приостановке движения на Крымской железной дороге

Глава Крыма Аксенов: из-за атаки БПЛА приостановлено движение на Крымской железной дороге
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Было принято решение о приостановке движении на Крымской железной дороге из-за атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

«Для минимизации рисков также решено приостановить движение на Крымской железной дороге», — написал он, отметив, что «разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет».

Об атаке украинских БПЛА на Крым стало известно ранее 22 июля. Как отмечал Аксенов, на место происшествия для ликвидации возможных последствий прибыли сотрудники МЧС. До этого также сообщалось о приостановке движения автотранспорта по Крымскому мосту.

Что думаешь? Оцени!
    Глеб Бажуткин
    Обсудить
    Последние новости

    В Крыму заявили о детонации на складе боеприпасов после атаки беспилотников ВСУ

    Мужчина разгромил «Шоколадницу» в центре Москвы и попал на видео

    Раскрыты детали полицейской погони за Porsche Cayenne в Екатеринбурге

    В ФШР оценили заявление Непомнящего о нежелании играть за сборную

    Пригожин зарегистрировал компанию в Белоруссии

    В Одессе сообщили об облавах на готовых помогать России

    В Крыму рассказали о визитной карточке ВСУ

    Мужчина с оружием и гранатами забрался в чужой частный дом в Подмосковье

    70-летняя женщина с моложавой внешностью раскрыла секреты красоты

    В Польше вызвали российского посла

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости