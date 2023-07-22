Аксенов заявил о приостановке движения на Крымской железной дороге

Глава Крыма Аксенов: из-за атаки БПЛА приостановлено движение на Крымской железной дороге

Было принято решение о приостановке движении на Крымской железной дороге из-за атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

«Для минимизации рисков также решено приостановить движение на Крымской железной дороге», — написал он, отметив, что «разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет».

Об атаке украинских БПЛА на Крым стало известно ранее 22 июля. Как отмечал Аксенов, на место происшествия для ликвидации возможных последствий прибыли сотрудники МЧС. До этого также сообщалось о приостановке движения автотранспорта по Крымскому мосту.