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12:51, 22 июля 2023Бывший СССР

В России отреагировали на обсуждение США и Украины поставок Киеву ракет ATACMS

Сенатор Джабаров: поставки Киеву дальнобойных ракет отодвинут границу Украины

Фото: United States Army / Reuters

Россия будет пытаться отодвинуть границу Украины, если Киев получит дальнобойные ракеты. Так в разговоре с «Лентой.ру» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отреагировал на обсуждение США и Украины поставок ATACMS с радиусом поражения до 300 километров.

«Американцы не понимают одну простую вещь: чтобы обеспечить безопасность наших новых территорий и наших старых территорий, мы должны отодвигать границу Украины. В данном случае в отношении ракет ATACMS на расстояние не менее 300 километров от ближайшей российской границы, включая новые территории. Будут поставляться ракеты радиусом 500 километров — значит, на расстояние 500 километров, и так до западной границы Украины. Они сами втягивают Украину в такую ситуацию, где она потеряет свои территории. Мы никогда не позволим, чтобы рядом с нашими границами находился проект "анти-Россия", которым является Украина», — считает сенатор.

Чем больше будет дальность ракет, тем на большее расстояние будет отдвигаться российско-украинская граница

Владимир Джабаровроссийский сенатор

О переговорах президента США Джо Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским по вопросу поставок ATACMS рассказал советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан. По его словам, Вашингтон пока не определился, будет ли передавать этот вид вооружения Киеву.

ATACMS — тактическая баллистическая ракета класса «земля-земля» компании Lockheed Martin с дальностью действия до 300 километров.

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    Варвара Кошечкина
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