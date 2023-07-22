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10:25, 22 июля 2023Россия

Десятки тысяч россиян получат образование в сфере беспилотной авиации

Минобрнауки: в 2025 году беспилотные авиационные системы будут изучать 40 тысяч студентов

Фото: Kristopher Allison / Unsplash

Министерство образования и науки России планирует обучить десятки тысяч россиян работе с беспилотными авиационными системами (БАС). Образование в этой сфере, по данным РИА Новости, будут получать около 40 тысяч студентов в 2025 году и около 180 тысяч — в 2030-м.

В ведомстве отметили, что в России уже сформировано единое учебно-образовательное пространство для подготовки специалистов, изучающих БАС. У вузов страны есть возможность самостоятельно разрабатывать программы с учетом потребностей рынка труда или даже отдельных работодателей.

Кроме того, в Минобрнауки пообещали, что входящие в состав федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем» образовательные модули будут обновляться ежегодно. Помощь в этом окажут сами вузы и учебно-методические объединения.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал утвердить национальной проект по развитию беспилотных авиационных систем до 1 сентября 2023 года. По словам главы государства, принципиально важно системно смотреть на технологический уклад, создавать отрасли и рынки будущего.

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    Олег Давыдов
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