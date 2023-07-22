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18:59, 22 июля 2023Россия

У захватившего дом в Подмосковье мужчины нашли целый арсенал

У захватившего дом в Подмосковье мужчины нашли автоматическое оружие и гранаты

Фото: Telegram-канал Mash

У захватившего дом в подмосковном коттеджном поселке «Шервуд» мужчины нашли целый арсенал оружия. В частности, как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления Росгвардии по Московской области, он был вооружен гранатами и зажигательными смесями.

«В арсенале злоумышленника было несколько единиц автоматического оружия, гранаты, боеприпасы и зажигательные смеси. В целях безопасности личного состава в ходе штурма спецназ действовал максимально осторожно, метр за метром обследуя домовладение, площадь которого — порядка двух тысяч квадратных метров», — сказано в заявлении пресс-службы.

Отмечается также, что сотрудники Росгвардии задействовали в ходе спецоперации квадрокоптеры. После ликвидации захватчика к осмотру дома приступили саперы ОМОН «Русич», и уже после этого в здание попадут следователи и эксперты.

35-летний уроженец Красноярска Вячеслав Черненко удерживал дом под своим контролем несколько часов. На протяжении этого времени он угрожал силовикам и отстреливался от них, однако все же был ликвидирован в ходе проведенного штурма.

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    Олег Давыдов
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