Следователи начали изымать документы по ТЦ «Времена года»

Следственный комитет изъял документы по московскому ТЦ «Времена года»

Сотрудники Следственного комитета по Москве изымают техническую документацию по торговому центру «Времена года», где произошел прорыв горячей воды. Об этом сообщается в Telegram-канале СК.

«В рамках уголовного дела устанавливаются лица, ответственные за эксплуатацию и обслуживание здания», — говорится в сообщении.

Авария в столичном ТЦ произошла в субботу, 22 июля. В результате происшествия пострадали около 70 человек, четверых пострадавших спасти не удалось. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

Аварию также прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин. Он подтвердил, что все службы города, МЧС оперативно работают на месте и пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

