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11:44, 22 июля 2023Ценности

Россиянам перечислили вредящую коже еду

Пластический хирург Мадина Байрамукова: чипсы, газированные напитки и фастфуд вредят коже

Фото: Farhad Ibrahimzade / Unsplash

Пластический хирург Мадина Байрамукова перечислила россиянам продукты, которые вредя коже лица. Ее комментарий приводит «Вечерняя Москва».

Врач подчеркнула, что несбалансированное питание и вредные пищевые привычки пагубно влияют на состояние кожного покрова. Так, по ее словам, жирная и жареная еда, в том числе чипсы, газированные напитки и фастфуд, способствует выделению жирного блеска и появлению высыпаний.

Помимо этого, Байрамукова уточнила, что у людей с непереносимостью лактозы молочные продукты вызывают усиление акне и других проблем с кожей. Как утверждает доктор, также ухудшают внешний вид блюда с высоким содержанием сахара.

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Кроме того, медик рассказала, что искусственные красители и консерванты, которые содержатся в еде, могут приводить к повышению чувствительности и раздражению эпидермиса. Особенно у людей, склонных к аллергическим реакциям или имеющих чувствительную кожу, добавила Байрамукова.

В заключение специалист порекомендовала употреблять достаточное количество воды, витаминов и антиоксидантов, содержащихся в овощах и фруктах, чтобы поддерживать здоровье и молодость кожи.

Ранее в июле 49-летняя женщина Лаура Конивер раскрыла секреты моложавой внешности. Она рассказала, что много двигается и регулярно выполняет физические нагрузки. Помимо этого, женщина призвала как можно больше находиться на солнце вопреки общепринятому мнению, что ультрафиолетовых лучей нужно избегать.

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    Екатерина Ештокина
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