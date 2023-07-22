Россиянам перечислили вредящую коже еду

Пластический хирург Мадина Байрамукова: чипсы, газированные напитки и фастфуд вредят коже

Пластический хирург Мадина Байрамукова перечислила россиянам продукты, которые вредя коже лица. Ее комментарий приводит «Вечерняя Москва».

Врач подчеркнула, что несбалансированное питание и вредные пищевые привычки пагубно влияют на состояние кожного покрова. Так, по ее словам, жирная и жареная еда, в том числе чипсы, газированные напитки и фастфуд, способствует выделению жирного блеска и появлению высыпаний.

Помимо этого, Байрамукова уточнила, что у людей с непереносимостью лактозы молочные продукты вызывают усиление акне и других проблем с кожей. Как утверждает доктор, также ухудшают внешний вид блюда с высоким содержанием сахара.

Кроме того, медик рассказала, что искусственные красители и консерванты, которые содержатся в еде, могут приводить к повышению чувствительности и раздражению эпидермиса. Особенно у людей, склонных к аллергическим реакциям или имеющих чувствительную кожу, добавила Байрамукова.

В заключение специалист порекомендовала употреблять достаточное количество воды, витаминов и антиоксидантов, содержащихся в овощах и фруктах, чтобы поддерживать здоровье и молодость кожи.

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