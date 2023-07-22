Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:50, 22 июля 2023Интернет и СМИ

В США Зеленского назвали капризным ребенком

The Hill: среди американцев растет недовольство оказываемой США поддержкой Украине

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Cреди простых американцев растет недовольство той поддержкой, которую США оказывают Украине. Колумнист The Hill Дуглас Маккиннон полагает, что многие жители страны «хотят нажать на тормоза» перед объявлением об очередном крупном транше «неотслеживаемых миллиардов долларов на Украину».

Маккиннон вспомнил последние взаимные пикировки между ведущими политиками США и главой Украины Владимиром Зеленским. В частности, он поделился сведениями о том, что американский лидер Джо Байден вышел из себя в ходе телефонного разговора с украинским коллегой, когда тот в ответ на новость о выделении очередного крупного транша, начал перечислять, что еще ему хотелось бы получить.

«Я говорил с бывшим высокопоставленным чиновником Пентагона, который подчеркнул, что Зеленский ведет себя, как избалованный, капризный ребенок, который получает все, что хочет, и этого все равно недостаточно. Он добавил, что многие в правительстве США и наши граждане устали от его действий. Он также уверен, что Зеленский аналогичным образом сжигает мосты и в Европе», — написал Маккиннон, не назвав имени собеседника.

Материалы по теме:
Украинское контрнаступление захлебывается. Чем ответят российские военные, если ВСУ решат бросить в бой резервы?
Украинское контрнаступление захлебывается.Чем ответят российские военные, если ВСУ решат бросить в бой резервы?
22 июня 2023
«Это чревато катастрофическими последствиями» Сергей Лавров — о конфликте с НАТО и рисках применения ядерного оружия
«Это чревато катастрофическими последствиями»Сергей Лавров — о конфликте с НАТО и рисках применения ядерного оружия
13 июля 2023
«Германия в плену опасной иллюзии» Какую цену готов платить Берлин за поддержку Украины и разрыв отношений с Россией?
«Германия в плену опасной иллюзии»Какую цену готов платить Берлин за поддержку Украины и разрыв отношений с Россией?
19 июля 2023

По мнению колумниста, объемы выделяемых в Вашингтоне средств хорошо для Украины и подрядчиков оборонных предприятий. Но они самым негативным образом сказываются на американских налогоплательщиков и тех, кто хочет получить отчет по каждому потраченному Киевом доллару.

Тем временем экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил о том, что поведение Зеленского на международной арене ставит под угрозу отношения страны с Западом. По его словам, последние действия главы Украины вызывают тревогу и сомнения в его способности руководить государством.

Что думаешь? Оцени!
    Олег Давыдов
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о четырех погибших из-за прорыва горячей воды в ТЦ «Времена года»

    Анна Семенович назвала свое место силы в Подмосковье

    На Украине раскрыли замыслы Зеленского

    В США Зеленского назвали капризным ребенком

    Дипломат призвал НАТО «убраться к черту из соседства с Россией»

    По факту гибели четырех человек в московском ТЦ возбудили уголовное дело

    Захватившего дом в Подмосковье вооруженного мужчину ликвидировали

    «Зенит» одержал победу в первом матче РПЛ сезона-2023/2024

    Зеленский рассказал о дефицитных видах оружия у ВСУ

    Собянин прокомментировал аварию в московском ТЦ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости