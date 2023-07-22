В США Зеленского назвали капризным ребенком

The Hill: среди американцев растет недовольство оказываемой США поддержкой Украине

Cреди простых американцев растет недовольство той поддержкой, которую США оказывают Украине. Колумнист The Hill Дуглас Маккиннон полагает, что многие жители страны «хотят нажать на тормоза» перед объявлением об очередном крупном транше «неотслеживаемых миллиардов долларов на Украину».

Маккиннон вспомнил последние взаимные пикировки между ведущими политиками США и главой Украины Владимиром Зеленским. В частности, он поделился сведениями о том, что американский лидер Джо Байден вышел из себя в ходе телефонного разговора с украинским коллегой, когда тот в ответ на новость о выделении очередного крупного транша, начал перечислять, что еще ему хотелось бы получить.

«Я говорил с бывшим высокопоставленным чиновником Пентагона, который подчеркнул, что Зеленский ведет себя, как избалованный, капризный ребенок, который получает все, что хочет, и этого все равно недостаточно. Он добавил, что многие в правительстве США и наши граждане устали от его действий. Он также уверен, что Зеленский аналогичным образом сжигает мосты и в Европе», — написал Маккиннон, не назвав имени собеседника.

По мнению колумниста, объемы выделяемых в Вашингтоне средств хорошо для Украины и подрядчиков оборонных предприятий. Но они самым негативным образом сказываются на американских налогоплательщиков и тех, кто хочет получить отчет по каждому потраченному Киевом доллару.

Тем временем экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил о том, что поведение Зеленского на международной арене ставит под угрозу отношения страны с Западом. По его словам, последние действия главы Украины вызывают тревогу и сомнения в его способности руководить государством.