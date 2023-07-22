Украину обвинили в неприязни к одной из стран ЕС

Премьер Венгрии Орбан раскритиковал Украину за санкции против банка OTP

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил власти Украины в неприязни к своей стране и раскритиковал Киев за санкции, введенные против банка OTP. Как сообщает ТАСС, глава правительства назвал включение одной из крупнейших финансовых организаций Венгрии в список «международных спонсоров войны» венгерофобией.

В ходе своего выступления в Свободном университете и летнем студенческом лагере в румынском городе Бэиле-Тушнад Орбан практически не касался темы конфликта на Украине. Однако все же отметил, что он стал вторым после пандемии серьезным ударом по экономике ЕС, нанеся серьезный ущерб.

Орбан добавил, что «крупные европейские компании не хотят уходить из России». По его данным, лишь 8,5 процента иностранных компаний из 1400, работавших в России, покинули страну. При этом оставшиеся выплатили в бюджет в виде налогов 3,5 миллиарда долларов.

«В свете этого атака, которую украинцы предпринимают против маленького венгерского банка OTP, является не чем иным, как венгерофобией, и мы должны ее отвергнуть», — констатировал Орбан.

Ранее стало известно, что Венгрия выступит против дополнительной помощи Украине. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто. Он напрямую связал это с тем, что крупнейший венгерский банк OTP входит в киевский список «международных спонсоров войны».