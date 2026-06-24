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18:23, 24 июня 2026Бывший СССР

ВС России нанесли удар четырьмя бомбами по Славянской ТЭС

ВС России нанесли удар по использовавшейся в интересах ВСУ Славянской ТЭС
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар четырьмя фугасными авиационными бомбами (ФАБ) по Славянской теплоэлектростанции. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«ВКС России разносят Славянскую ТЭС управляемыми бомбами (...) пострадал энергоблок №7», — сказано в материале.

По информации авторов канала, Славянская ТЭС использовалась для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).

О том, что Украина приостановила работу ТЭС стало известно в апреле. Славянская ТЭС построена в 1950-е годы и долгое время была одной из крупнейших ТЭС Донбасса. Объект является одним из ключевых в энергосистеме северной части ДНР.

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