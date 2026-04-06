Киев остановил последнюю ТЭС в подконтрольной ему части ДНР

22:07, 6 апреля 2026Бывший СССР

Славянская ТЭС на подконтрольной Киеву части ДНР прекратила работу
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: А. Горячев / РИА Новости

Славянская теплоэлектростанция (ТЭС), расположенная на подконтрольной Киеву части территории Донецкой Народной Республики (ДНР), остановила работу. Об этом заявило издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Славянская ТЭС официально прекратила свою работу из-за ситуации с безопасностью», — говорится в сообщении. Издание отметило, что это была последняя станция, работавшая в ДНР.

Ранее Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области Украины остановила работу из-за повреждений. «Повреждения очень серьезные, станция сейчас на нуле», — уточнил мэр города Бурштын Василий Андриешин. По словам Андриешина, Бурштын остался без тепла и воды.

