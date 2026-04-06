Киев остановил последнюю ТЭС в подконтрольной ему части ДНР

Славянская теплоэлектростанция (ТЭС), расположенная на подконтрольной Киеву части территории Донецкой Народной Республики (ДНР), остановила работу. Об этом заявило издание «Страна.ua» в Telegram-канале.
«Славянская ТЭС официально прекратила свою работу из-за ситуации с безопасностью», — говорится в сообщении. Издание отметило, что это была последняя станция, работавшая в ДНР.
Ранее Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области Украины остановила работу из-за повреждений. «Повреждения очень серьезные, станция сейчас на нуле», — уточнил мэр города Бурштын Василий Андриешин. По словам Андриешина, Бурштын остался без тепла и воды.