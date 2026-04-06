Киев остановил последнюю ТЭС в подконтрольной ему части ДНР

Славянская ТЭС на подконтрольной Киеву части ДНР прекратила работу

Славянская теплоэлектростанция (ТЭС), расположенная на подконтрольной Киеву части территории Донецкой Народной Республики (ДНР), остановила работу. Об этом заявило издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Славянская ТЭС официально прекратила свою работу из-за ситуации с безопасностью», — говорится в сообщении. Издание отметило, что это была последняя станция, работавшая в ДНР.

Ранее Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области Украины остановила работу из-за повреждений. «Повреждения очень серьезные, станция сейчас на нуле», — уточнил мэр города Бурштын Василий Андриешин. По словам Андриешина, Бурштын остался без тепла и воды.