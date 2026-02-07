Реклама

19:02, 7 февраля 2026Бывший СССР

На западе Украины остановилась ТЭС

Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области Украины остановила работу
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Бурштынская ТЭС

Бурштынская ТЭС. Фото: Anastasiia Lieonova / Shutterstock / Fotodom

Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области Украины остановила работу из-за повреждений. Об этом сообщил мэр города Бурштын Василий Андриешин в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Повреждения очень серьезные, станция сейчас на нуле. Как оно будет дальше, еще никто не знает, потому что только приступаем к разбору завалов», — сообщил мэр.

По словам Андриешина, Бурштын остался без тепла и воды.

Ранее председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев заявил, что ночью на 7 февраля Россия ударила по крупнейшей в Европе электроподстанции напряжением 750 киловольт. По его словам, электроподстанция во Львовской области регулирует электроснабжение в западных регионах Украины, объединяя выдачу электроэнергии из Хмельницкой, Ровенской АЭС и балансировку за счет Бурштынской ТЭС и частично Добротворской ТЭС.

