На западе Украины остановилась ТЭС

Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области Украины остановила работу

Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области Украины остановила работу из-за повреждений. Об этом сообщил мэр города Бурштын Василий Андриешин в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Повреждения очень серьезные, станция сейчас на нуле. Как оно будет дальше, еще никто не знает, потому что только приступаем к разбору завалов», — сообщил мэр.

По словам Андриешина, Бурштын остался без тепла и воды.

Ранее председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев заявил, что ночью на 7 февраля Россия ударила по крупнейшей в Европе электроподстанции напряжением 750 киловольт. По его словам, электроподстанция во Львовской области регулирует электроснабжение в западных регионах Украины, объединяя выдачу электроэнергии из Хмельницкой, Ровенской АЭС и балансировку за счет Бурштынской ТЭС и частично Добротворской ТЭС.