На Украине заявили об ударе по крупнейшей в Европе электроподстанции

Ночью на 7 февраля Россия ударила по крупнейшей в Европе электроподстанции мощностью в 750 киловольт. Об этом заявил председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев, сообщает «Страна.ua».

По словам эксперта, электроподстанция во Львовской области регулирует электроснабжение западных регионах Украины, объединяя выдачу электроэнергии из Хмельницкой, Ровенской АЭС и балансировку за счет Бурштынской ТЭС и частично Добротворской ТЭС. Также она отвечает за прием импорта энергии и аварийно-диспетчерской помощи из Евросоюза (ЕС). Атака на объект грозит серьезными проблемами для энергетики страны в ближайшие дни.

«На данный момент диспетчерский центр "Укрэнерго" обратился за аварийно-диспетчерской помощью к Польше, у нас есть опция краткосрочно получать до 200 мегаватт от европейских соседей, но это временный шаг, чтобы сбалансировать ситуацию в украинской энергосистеме», — заявил Игнатьев.

По данным «Sputnik Ближнее зарубежье», аварийные отключения света ввели в большинстве регионов Украины. Проблемы с отсутствием электричества фиксируют в Киеве, а также в Ровненской, Винницкой, Ивано-Франковской, Николаевской и Львовской областях. Аварийные отключения вызваны ударами РФ по энергосистеме — были атакованы подстанции, связанные с Ровенской АЭС. Кроме того, беспилотники и ракеты атаковали Бурштынскую, Ладыжинскую, Добротворскую и Трипольскую ТЭС, сообщает «Политика Страны».