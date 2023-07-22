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20:58, 22 июля 2023Россия

Раскрыты имена погибших в кипятке в московском торговом центре

Shot: все погибшие в кипятке в ТЦ «Времена года» были сотрудницами магазина «Глобус Гурмэ»

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Все погибшие при прорыве горячей воды в московском торговом центре «Времена года» были сотрудницами магазина «Глобус Гурмэ». Их имена приводит Shot со ссылкой на источник.

По информации издания, в происшествии погибли Якушева Галия, Константинова Татьяна, Нуралиева Нурзада и Немурова Светлана.

Ранее в МЧС сообщили, что причиной аварии в столичном ТЦ «Времена года» стал прорыв внутреннего теплопровода. В ведомстве подчеркнули, что на месте происшествия в настоящий момент работают специалисты пожарно-спасательных подразделений ГУ МЧС России по городу Москве и столичный комплекс городского хозяйства.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что все службы города, МЧС оперативно работают на месте и пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

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    Варвара Кошечкина
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