Раскрыты имена погибших в кипятке в московском торговом центре

Shot: все погибшие в кипятке в ТЦ «Времена года» были сотрудницами магазина «Глобус Гурмэ»

Все погибшие при прорыве горячей воды в московском торговом центре «Времена года» были сотрудницами магазина «Глобус Гурмэ». Их имена приводит Shot со ссылкой на источник.

По информации издания, в происшествии погибли Якушева Галия, Константинова Татьяна, Нуралиева Нурзада и Немурова Светлана.

Ранее в МЧС сообщили, что причиной аварии в столичном ТЦ «Времена года» стал прорыв внутреннего теплопровода. В ведомстве подчеркнули, что на месте происшествия в настоящий момент работают специалисты пожарно-спасательных подразделений ГУ МЧС России по городу Москве и столичный комплекс городского хозяйства.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что все службы города, МЧС оперативно работают на месте и пострадавшим оказывают медицинскую помощь.