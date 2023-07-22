В Крыму оценили вероятность морской блокады полуострова со стороны Украины

Крымский парламент назвал блефом угрозу Киева устроить морскую блокаду полуострова

Глава парламента Крыма Владимир Константинов оценил вероятность морской блокады полуострова со стороны Украины. Его слова передает РИА Новости.

«Киевские марионетки в данном случае ведут себя как обезьяны, которые иногда начинают передразнивать людей. Но сколько бы обезьяна не кривлялась, человеком она не станет», — прокомментировал Константинов. Он усомнился в том, что украинская сторона может что-то «реально перекрыть», так как для этого у нее нет ни флота, ни авиации, ни подходящих мест базирования. «Поэтому их заявления о морской блокаде --чистейший блеф», — добавил он.

В то же время Украина может нанести террористический удар по прибрежным объектам гражданской инфраструктуры или по гражданским кораблям, допустил политик. «Вопрос — в возможностях. Своих, повторю, у них практически нет, но они могут использовать ресурсы англичан, пускать надводные дроны, использовать спутниковое наведение. Вот к этому следует отнестись предельно серьёзно и работать на упреждение», — заключил Константинов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал Крымский мост целью для Вооруженных сил (ВСУ) страны. По его словам, «каждая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована».