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08:16, 22 июля 2023Россия

В Крыму оценили вероятность морской блокады полуострова со стороны Украины

Крымский парламент назвал блефом угрозу Киева устроить морскую блокаду полуострова

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Глава парламента Крыма Владимир Константинов оценил вероятность морской блокады полуострова со стороны Украины. Его слова передает РИА Новости.

«Киевские марионетки в данном случае ведут себя как обезьяны, которые иногда начинают передразнивать людей. Но сколько бы обезьяна не кривлялась, человеком она не станет», — прокомментировал Константинов. Он усомнился в том, что украинская сторона может что-то «реально перекрыть», так как для этого у нее нет ни флота, ни авиации, ни подходящих мест базирования. «Поэтому их заявления о морской блокаде --чистейший блеф», — добавил он.

В то же время Украина может нанести террористический удар по прибрежным объектам гражданской инфраструктуры или по гражданским кораблям, допустил политик. «Вопрос — в возможностях. Своих, повторю, у них практически нет, но они могут использовать ресурсы англичан, пускать надводные дроны, использовать спутниковое наведение. Вот к этому следует отнестись предельно серьёзно и работать на упреждение», — заключил Константинов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал Крымский мост целью для Вооруженных сил (ВСУ) страны. По его словам, «каждая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована».

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    Марина Совина
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