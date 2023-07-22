«Крылья Советов» победили «Ахмат» в первом туре РПЛ

«Крылья Советов» победили «Ахмат» со счетом 2:1 в первом туре РПЛ

Самарские «Крылья Советов» одержали победу над грозненским «Ахматом» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Грозном на «Ахмат-Арене» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На 13-й минуте счет открыл нападающий самарцев Бенхамин Гарре. На 85-й минуте преимущество команды увеличил полузащитник Сергей Бабкин. На пятой добавленной ко второму тайму минуте отставание «Ахмата» сократил форвард Гамид Агаларов.

В прошедшем сезоне РПЛ «Ахмат» занял пятое место в турнирной таблице, набрав 50 очков. «Крылья Советов» располагались на 12-м месте, имея в активе 32 очка. Победителем стал петербургский «Зенит».

В следующем туре «Ахмат» примет московский ЦСКА 30 июля. «Крылья Советов» также дома встретятся с московским «Динамо» днем ранее.