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03:17, 22 июля 2023Россия

Медведев вспомнил хит Green Day после шутки Байдена про ИИ

Медведев вспомнил хит группы Green Day после того, как Байден в шутку назвал себя ИИ
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев вспомнил хит американской рок-группы Green Day после шутки президента США Джо Байдена про искусственный интеллект (ИИ). Свой комментарий он опубликовал в Twitter.

«Когда вы слушаете хит Green Day из одноименного альбома 2004 года, становится ясно, что имел в виду "сонный Джо"», — написал Медведев.

Джо Байден пошутил во время выступления в Белом доме, назвав себя искусственным интеллектом.

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    Марина Совина
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