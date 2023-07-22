Медведев вспомнил хит Green Day после шутки Байдена про ИИ

Медведев вспомнил хит группы Green Day после того, как Байден в шутку назвал себя ИИ

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев вспомнил хит американской рок-группы Green Day после шутки президента США Джо Байдена про искусственный интеллект (ИИ). Свой комментарий он опубликовал в Twitter.

«Когда вы слушаете хит Green Day из одноименного альбома 2004 года, становится ясно, что имел в виду "сонный Джо"», — написал Медведев.

Джо Байден пошутил во время выступления в Белом доме, назвав себя искусственным интеллектом.