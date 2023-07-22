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04:30, 22 июля 2023Наука и техника

Mitsubishi присоединится к проекту по созданию японского лунохода

Mitsubishi, Toyota и космическое агентство Японии создадут пилотируемый луноход

Фото: KKPCW / Wikimedia

Японская компания Mitsubishi Heavy Industries присоединится к проекту по созданию пилотируемого лунохода, над которым работают концерн Toyota Motor и Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA). Об этом говорится в пресс-релизе двух компаний, передает ТАСС.

Mitsubishi Heavy Industries в рамках проекта будет отвечать за технологии систем жизнеобеспечения лунохода, которые позволят создать внутри машины комфортные условия.

Проект под названием «Лунный крейсер» уже несколько лет находится в стадии разработки. Он предполагает создание шестиколесного ровера с солнечными батареями для передвижения по поверхности Луны и изучения ее поверхности. Ожидается, что луноход с внутренним объемом примерно 13 квадратных метров получит два посадочных места. Батарея нового поколения позволит проехать тысячу километров по поверхности Луны без подзарядки.

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Пятилетнюю миссию на Луну с использованием пилотируемого лунохода планируют запустить к 2029 году. Mitsubishi Heavy Industries также занимается созданием беспилотного ровера, который могут отправить к естественному спутнику Земли в 2025 году для сбора информации в рамках проекта «Лунный крейсер».

В мае Управление программы пилотируемых полетов Китая сообщило, что до 2030 года Пекин намерен отправить на поверхность естественного спутника Земли луноход, которым будут управлять два тайконавта.

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    Даниил Иринин
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