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22:08, 22 июля 2023Россия

Минздрав сообщил об оказании медпомощи жителям после взрыва на складе в Крыму

Минздрав: медпомощь оказана 12 эвакуированным жителям Крыма после взрыва на складе
СюжетВзрывы в Крыму

Фото: Telegram-канал «Подъем»

Врачи оказали медицинскую помощь 12 жителям Красногвардейского района Крыма, эвакуированным в пункты временного размещения после атаки украинского беспилотника на склад боеприпасов. Об этом сообщает Минздрав России в Telegram-канале.

Эвакуированных жителей осматривают четыре бригады скорой медицинской помощи и сотрудники поликлиник. Четыре человека госпитализированы, всем остальным обратившимся медицинская помощь оказана амбулаторно, добавили в ведомстве.

Об атаке украинских беспилотников на Крым стало известно в субботу, 22 июля. Как отмечал глава республики Сергей Аксенов, на место происшествия для ликвидации возможных последствий взрыва прибыли сотрудники МЧС. До этого также сообщалось о приостановке движения автотранспорта по Крымскому мосту.

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    Марина Совина
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