Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:42, 22 июля 2023Наука и техника

Ученые выявили стратегию борьбы с желанием грызть ногти

JAMA Dermatology: выявлена эффективная стратегия борьбы с желанием грызть ногти

Фото: BLACKDAY / Shutterstock / Fotodom

Немецкие ученые из Университетской клиники Гамбург-Эппендорф выявили эффективную стратегию борьбы с желанием грызть ногти, царапать кожу или рвать на себе волосы во время стресса. Выводы работы опубликованы в журнале JAMA Dermatology.

В исследовании приняли участие 268 человек, которые либо страдали от трихотилломании, либо кусали ногти или внутреннюю сторону щеки. Добровольцам из контрольной группы сказали, что они находятся в списке ожидания лечения (его они получили по окончании эксперимента). Остальных участников научили формировать замещающую привычку с помощью руководства и видео.

Материалы по теме:
Чипирование людей, редактирование ДНК и альтернатива антибиотикам. Как за 2022 год изменилась мировая медицина?
Чипирование людей, редактирование ДНК и альтернатива антибиотикам.Как за 2022 год изменилась мировая медицина?
5 января 2023
В ногу со временем. Как технологии вернут возможность незрячим видеть, а инвалидам — свободно передвигаться
В ногу со временем.Как технологии вернут возможность незрячим видеть, а инвалидам — свободно передвигаться
12 ноября 2021

Результаты показали, что около 80 процентов людей в группе лечения остались довольны предложенным методом, а 86 процентов рекомендовали бы его другим. Наибольшую эффективность подход показал в группе испытуемых, которые грызли ногти. Обучение предлагало заменить вредную привычку тем, что начинается аналогичным образом — например, подниманием руки к лицу, — но заканчивается прикосновением к мочке уха. Альтернативой может стать прикосновение к коже, например, легкое потирание кончиков пальцев или ладони. Вариантами для людей, которые хотят выдергивать волосы или царапать кожу, может быть сильное сжатие кулаков. Авторы также посоветовали в случае стресса выполнять упражнения быстрее, но без сильного напряжения.

Что думаешь? Оцени!
    Елена Апазиди
    Обсудить
    Последние новости

    Британский полковник назвал единственный вариант контрнаступления для Украины

    Михаила Козырева и Константина Борового признали иноагентами

    На Украине за сутки демонтировали девять памятников советским воинам

    В ФРГ подняли вопрос о препятствовании поставкам кассетных боеприпасов Украине

    Ученые выявили стратегию борьбы с желанием грызть ногти

    В Белом доме высказались об исчезновении главы МИД Китая

    Украинские войска обстреляли Донецк снарядами НАТО

    В России чиновников решили наказать за халатности во время лесных пожаров

    Президент Никарагуа назвал Зеленского «фашистским президентом»

    В Финском заливе затонул катер с пассажирами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости