Ученые выявили стратегию борьбы с желанием грызть ногти

JAMA Dermatology: выявлена эффективная стратегия борьбы с желанием грызть ногти

Немецкие ученые из Университетской клиники Гамбург-Эппендорф выявили эффективную стратегию борьбы с желанием грызть ногти, царапать кожу или рвать на себе волосы во время стресса. Выводы работы опубликованы в журнале JAMA Dermatology.

В исследовании приняли участие 268 человек, которые либо страдали от трихотилломании, либо кусали ногти или внутреннюю сторону щеки. Добровольцам из контрольной группы сказали, что они находятся в списке ожидания лечения (его они получили по окончании эксперимента). Остальных участников научили формировать замещающую привычку с помощью руководства и видео.

Результаты показали, что около 80 процентов людей в группе лечения остались довольны предложенным методом, а 86 процентов рекомендовали бы его другим. Наибольшую эффективность подход показал в группе испытуемых, которые грызли ногти. Обучение предлагало заменить вредную привычку тем, что начинается аналогичным образом — например, подниманием руки к лицу, — но заканчивается прикосновением к мочке уха. Альтернативой может стать прикосновение к коже, например, легкое потирание кончиков пальцев или ладони. Вариантами для людей, которые хотят выдергивать волосы или царапать кожу, может быть сильное сжатие кулаков. Авторы также посоветовали в случае стресса выполнять упражнения быстрее, но без сильного напряжения.