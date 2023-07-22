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20:30, 22 июля 2023Бывший СССР

На Украине заявили о работе над производством снарядов натовского калибра

Зампред комитета Верховной Рады Чернев заявил о работе над снарядами натовского калибра

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

На Украине ведется работа по организации производства снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Об этом заявил зампред комитета Верховной Рады по нацбезопасности Егор Чернев, передает РИА Новости.

По его словам, снарядная программа была запущена еще в 2022 году, и в стране наблюдается рост и по количеству производства мин. «Работаем над тем, чтобы производить 155-й снаряд на Украине. Очень заметное увеличение по производству на Украине. Производит не только Украина, но и частные подрядчики», — рассказал он.

Чернев отметил, что снаряд, который производится на Украине, обходится втрое дешевле тех, что приобретаются в других странах.

Ранее Чернев объяснил решение о поставке танков из США и Германии. По его словам, договоренность о поставке танков Abrams и Leopard 2A6 была достигнута благодаря проукраинскому лобби в Соединенных Штатах.

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