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15:52, 22 июля 2023Мир

В НАТО обеспокоились возможным переходом России в наступление

Экс-разведчик США Риттер заявил о страхе НАТО из-за разгрома ВСУ и рисков обвала фронта
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Североатлантическом альянсе обеспокоились перспективой возможного перехода России в наступление. Об этом сообщили в эфире YouTube-канала Gegenpol.

По словам экс-разведчика ВС США Скотта Риттера, НАТО волнует, что из-за быстрого разгрома украинской армии россияне пойдут в наступление до границ Польши.

Ранее в НАТО признали шанс остановить наступление ВСУ. Отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу заявил, что в ответ на широкомасштабное контрнаступление ВСУ в Донбассе и на юге Украины российские войска организовали мощную оборону.

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    Екатерина Ештокина
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