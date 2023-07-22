В НАТО обеспокоились возможным переходом России в наступление

Экс-разведчик США Риттер заявил о страхе НАТО из-за разгрома ВСУ и рисков обвала фронта

В Североатлантическом альянсе обеспокоились перспективой возможного перехода России в наступление. Об этом сообщили в эфире YouTube-канала Gegenpol.

По словам экс-разведчика ВС США Скотта Риттера, НАТО волнует, что из-за быстрого разгрома украинской армии россияне пойдут в наступление до границ Польши.

Ранее в НАТО признали шанс остановить наступление ВСУ. Отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу заявил, что в ответ на широкомасштабное контрнаступление ВСУ в Донбассе и на юге Украины российские войска организовали мощную оборону.

