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13:38, 22 июля 2023Силовые структуры

Захвативший дом в Подмосковье вооруженный мужчина обстрелял силовиков

Mash: захвативший дом в поселке Шервуд мужчина отстрелялся от силовиков

Фото: Сергей Булкин / Globallookpress.com

Вооруженный мужчина, захвативший дом в элитном подмосковном поселке Шервуд, отстреливается от силовиков. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Сообщается, что на месте находится подразделение СОБР Росгвардии. Управление Следственного комитета (СК) по Московской области завело уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов» и «Применение насилия в отношении представителя власти».

Известно, что нарушитель залез через забор из соседнего поселка и кричал, что хочет жить в этом доме. Разбитое окно в коттедже было замечено сотрудниками частных охранных предприятий (ЧОП) около восьми утра.

Ранее российские полицейские устроили погоню со стрельбой за автомобилем. Инцидент произошел утром 22 июля на улице Блюхера. Полицейские устроили погоню за автомобилем Porsche, таранившим припаркованные машины.

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    Екатерина Ештокина
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