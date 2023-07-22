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13:21, 22 июля 2023Бывший СССР

В Одессе сообщили об облавах на готовых помогать России

В микрорайоне Солнечный в Одессе на тех, кто мог помогать России

В микрорайоне Солнечный в Одессе идут облавы на тех, кто мог помогать России. Об этом пишет Telegram-канал «Военный обозреватель».

Известно, что упомянутый населенный пункт оцеплен военными.

«Причина — ракетные удары по целям в регионе последние несколько суток», — говорится в сообщении.

Ранее в июле Россия нанесла удар возмездия по объектам в Одесской области, где хранились и производились безэкипажные катера. Удар возмездия стал еще одним ответом России на теракт на Крымском мосту, который произошел 17 июля. До этого,18 и 19 июля, российские военные уже наносили удары по Одесской области.

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    Екатерина Ештокина
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