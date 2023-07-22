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13:51, 22 июля 2023Мир

В МИД России заявили об ответе на претензии Польши

Посол РФ Андреев заявил, что Россия дала отпор Польше после ее претензий

Фото: Wiktor Karkocha / Unsplash

Российская сторона дала отпор в МИД Польши, комментируя претензии Варшавы из-за слов президента РФ Владимира Путина о польской истории и нынешней политике властей страны. О состоявшейся в стенах внешнеполитического ведомства беседе рассказал посол России Сергей Андреев, его цитирует ТАСС.

По словам дипломата, российская сторона зафиксировала «полное отсутствие взаимопонимания и совершенно разные подходы и к вопросам современной политики, и к вопросам истории».

Отметив, что добавить тут нечего, он указал, что в МИД никакой официальной ноты ему не вручили и ограничились «устными выражениями неудовольствия».

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