В МИД России заявили об ответе на претензии Польши

Посол РФ Андреев заявил, что Россия дала отпор Польше после ее претензий

Российская сторона дала отпор в МИД Польши, комментируя претензии Варшавы из-за слов президента РФ Владимира Путина о польской истории и нынешней политике властей страны. О состоявшейся в стенах внешнеполитического ведомства беседе рассказал посол России Сергей Андреев, его цитирует ТАСС.

По словам дипломата, российская сторона зафиксировала «полное отсутствие взаимопонимания и совершенно разные подходы и к вопросам современной политики, и к вопросам истории».

Отметив, что добавить тут нечего, он указал, что в МИД никакой официальной ноты ему не вручили и ограничились «устными выражениями неудовольствия».